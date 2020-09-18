إيرادات "زنزانة 7" تتخطى نصف مليون جنيه في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، أول أمس الأربعاء 16 سبتمبر، فيلم "زنزانة 7"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه بـ"السينمات"، إيراد قُدر بـ334 ألفا و479 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 583 ألفا و691 جنيها.
فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.
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