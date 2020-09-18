ريال مدريد يتحضر لصفقة كيليان مبابي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ 7 دقائق

في سوق الانتقالات الصيفي 2021، يعد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هدفا رئيسا لريال مدريد الإسباني ويحتاج لجمع مبلغ مالي مهم وإقناع إدارة الفريق الفرنسي بالصفقة.

ورغم محاولات إدارة باريس سان جيرمان المتكررة لإقناع مبابي بتمديد عقده الذي ينتهي صيف 2022، لكن اللاعب أبلغ إدارته برغبته في خوض تحد جديد الصيف المقبل خارج الدوري الفرنسي، وتشير تقارير لرغبته في اللعب لريال مدريد.

وذكر موقع ”ديفنسا سنترال“ المقرب من ريال مدريد، أن إدارة النادي الإسباني تحاول أن تكون جاهزة ماليا لإتمام صفقة مبابي، وتتوقع أن تكلفها بين 120 و150 مليون يورو رغم مطالب باريس سان جيرمان الضخمة والتي قد تفوق 200 مليون يورو.

وبحسب الموقع فإن إدارة ريال مدريد تحاول جمع مبلغ الصفقة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بتخلصها من جيمس رودريغيز الذي انتقل إلى إيفرتون، وغاريث بيل الذي اقترب من توتنهام، حيث يتردد أن إدارة ريال مدريد ستدفع نصف راتبه

Advertisements

وأكد ”ديفنسا سنترال“ أن ريال مدريد جمع حوالي 130 مليون يورو في سوق الانتقالات الحالي، والرقم مرشح للارتفاع في ظل بقاء عدة لاعبين ينتظرون الخروج ويملكون عروضا من فرق أخرى.

وقد يكون ريال مدريد جاهزا لدفع قيمة صفقة كيليان مبابي بداية من الصيف الحالي، ولن يكون في حاجة للتقشف والبحث عن موارد مالية لتحقيق هدفه الأول.

ويأمل ريال مدريد أن تنتهي أزمة انتشار فيروس كورونا وتعود الجماهير للمدرجات قريبا لزيادة الإيرادات ولعودة النشاط الاقتصادي للفريق لسابق عهده، ليكون الفريق جاهزا بشكل أكبر لأي مطالب مالية للفريق الفرنسي.

وأكد الموقع الإسباني أن ريال مدريد متحكم بشكل كبير في صفقة مبابي، البالغ من العمر 21 عاما؛ لأنه يعرف رغبة اللاعب في اللعب لريال مدريد ولتواجد الفرنسي زين الدين زيدان كمدرب، ولأن عقد مبابي ينتهي صيف 2022.

وأشار إلى أنه حال رفض باريس سان جيرمان عرض ريال مدريد فإن مبابي لن يمدد عقده، وقد يرحل للعاصمة الإسبانية مجانا صيف 2022.