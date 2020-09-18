عارضة ازياء تتهم دونالد ترامب بالإعتداء عليها

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متابعة بتجــــــــــــرد: اتهمت عارضة الأزياء السابقة آمي دوريس الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي، خلال بطولة أمريكا المفتوحة للكرة المضرب في عام 1997.
وقالت في مقابلة مع صحيفة “غارديان” البريطانية، إن الحادث وقع خارج حمام كبار الشخصيات الخاص بترامب في البطولة، حيث لمسها وقبلها عنوةً.
وقررت دوريس الخروج عن صمتها بعد 23 عاماً بسبب ابنتيها: “”أريدهما أن تعرفا أن عليك ألا تدع أي شخص يفعل لك أي شيء لا تريده … أنا أفضل أن أكون قدوة. أريدهما أن يريا أنني لم أسكت، وأنني وقفت في وجه شخص فعل شيئا غير مقبول”.
وردت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب الذي يخوض انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مؤكدةً أن “المزاعم كاذبة تماماً”.
وأضافت: “سندرس كل الوسائل القانونية المتاحة لتحميل الغارديان المسؤولية لنشرها الخبيث لهذه القصة التي لا أساس لها من الصحة. إن هذه مجرد محاولة أخرى بائسة للهجوم على حقوق الرئيس ترامب قبل إجراء الانتخابات”.
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