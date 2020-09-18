أنغام تعود إلى الحفلات الجماهيرية في مصر

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد الفنانة المصرية أنغام لإحياء أوّل حفل فني لها في مصر بعد غياب عدّة أشهر بسبب فيروس كورونا.
وتُحيي أنغام حفلها المرتقب على مسرح المنارة في القاهرة الجديدة على أن تُعلن عن تفاصيل الحفل قريبًا.
وعلى صعيد الحفلات أيضًا، تحيي أنغام في 24 أيلول/سبتمبر الحالي حفلًا غنائيًا في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
جدير ذكره أن أنغام طرحت في الأيام الماضية أغنية “بحبك وبرتاحلك باللهجة المصرية من كلمات صابر كمال وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع تميم.
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