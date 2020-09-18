استئناف تصوير فيلم Batman

متابعة بتجــــــــــــرد: استأنفت شركة Warner Brothers إنتاج فيلم Batman الجديد، وذلك بعد توقف التصوير مع انتشار جائحة فيروس كورونا وإصابة أحد العاملين في الفيلم.
وقال متحدث باسم الشركة إن التصوير استؤنف بعد توقف واتخاذ إجراءات الحجر، فيما لم يعلن الاستديو عن هوية الشخص المصاب.
ويقوم الممثل Robert Pattinson بالدور الرئيسي في الفيلم، وهو الذي اشتهر في سلسلة Twilight.
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