كارول سماحة تتحدّث عن زحمة أفكار وتستعد لمشاريع جديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: إجتمعت النجمة اللبنانية كارول سماحة يوم أمس الخميس مع صديقتها المخرجة المصرية بتول عرفة في مصر.
وكشفت كارول في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أنها تداولت الحديث مع بتول عرفة حول التحضيرات الجديدة للمرحلة القادمة بعد نجاح كليب أغنية Bon Voyage واقترابه من تحقيق 6 ملايين مشاهدة.
وقالت كارول سماحة في تغريدتها على “تويتر”: “أحلى صباح وأحلى قعدة اليوم مع أقرب صديقة على قلبي ببلدي التاني!! تحضريات على نار.. زحمة أفكار.. وكلام ما بيخلص.. ونسينا الصورة”.
جدير ذكره أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية، هي أغنية “قلبي وقع ” التي صدرت لحكاية “العاشق والمعشوق” في الجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب”، وهي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم.
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