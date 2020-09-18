هكذا رد أحمد العوضي على سؤال عن سبب حبه لـ ياسيمن عبد العزيز

متابعة بتجـــــــــــــرد: لفت الفنان المصري أحمد العوضي الأنظار بالتصريحات التي أطلقها خلال حلوله ضيفاً على برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يعرض على شاشة قناة CBC.

وتحدث خلال الحلقة عن الكثير من الأمور المرتبطة بحياته الخاصة مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز. ورداً على سؤال عن سبب حبه لها قال إن من يحب لا يحلل السبب مضيفاً أنه لا يعرف كيف أحبها وكيف أحبته.

وتابع: “هيّ جت كده. الكيميا مشيت مع بعضها”، مشيراً إلى أن الخلافات التي تنشأ بينهما بين الحين والآخر تتسم أيضاً بالرقي.

ويشار إلى أن الفنان تحدث خلال الحلقة عن لقائه الأول بياسمين في كواليس مسلسل “لآخر نفس” الرمضاني الذي شهد تعاونهما الأول وعن الطريقة التي استخدمها لكي يتعرف إليها. وأردف أنهما تزوجا قبل عيد ميلادها وأنهما اتفقا على إعلان الخبر في شهر الصوم.

كذلك كشف حقيقة فارق العمر بينهما وأنه ليس 12 عاماً كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل 6 سنوات فقط.