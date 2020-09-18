بالصورة – ظهور نوال الكويتية مع ابنتها يثير اهتمام الجمهور

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة نوال الكويتية صورة حديثة لها مع ابنتها بمناسبة عيد ميلاد الأخيرة. وظهرت نوال في الصورة مع ابنتها وهما تجلسان على مقعد في أحد المنتجعات البحرية وترتديان ملابس صيفية بالنقشة نفسها. وتوجهت معظم الأنظار إلى الإبنة حيث أشار المتابعون إلى أنها كبرت وكادت تصبح شابة جميلة. وأثنى عدد كبير من المتابعين على رقي الفنانة ورزانتها ومما كتب في التعليقات: “نوال فنانة راقية و طيوبة ياليت لو فنانات ذا زمان يكونون نفسها” و”نوال أحبك بس قبلات الفم لا الله يعافيك” و”راح يتركون كل الأمر و بيدققون ببوسة الشفايف” ويعني ما لقت تبوسها إلا ع شفايفها شهالمكان؟ بعدين بنتها أبداً مو صغيرة”.

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