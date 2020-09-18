زينة تفوز على أحمد عز في جولة جديدة من الصراع بينهما

متابعة بتجــــــــــــرد: في انتصار جديد حققته الفنانة زينة على طليقها ووالد توأمها الفنان أحمد عز في سياق الصراع الدائر بينهما منذ إعلان إنجابها توأمها ونسبهما لعز وسط إنكار منه ثم اعتراف وقضايا متبادلة، حيث ألغت محكمة جنح مستأنف، أمس (الخميس)، الحكم الصادر سابقا بحبس نسرين شقيقة الفنانة زينة، ستة أشهر، واكتفت بالغرامة المالية فقط وقدرها عشرة آلاف جنيه، كما خفضت قيمة الغرامة على محمد رضا إسماعيل شقيق زينة من عشرة آلاف جنيه إلى 75 جنيهاً، وذلك في واقعة المشاجرة بالساحل الشمالي، التي وقعت بين نسرين والفنان أحمد عز، وجاء حكم المحكمة بعد استئناف النيابة على الحكم الصادر أول درجة.

كانت المحكمة قد أصدرت سابقا حكما بحبس نسرين شقيقة الفنانة زينة، ستة أشهر، وتغريمها عشرة آلاف جنيه، وبراءة الفنان أحمد عز، في الواقعة، كما قضت بمعاقبة محمد شقيق زينة بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه.

تعود وقائع القضية إلى نشوب مشاجرة فى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بين نسرين شقيقة زينة والفنان أحمد عز داخل أحد فنادق الساحل الشمالي.