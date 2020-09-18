حرب الـ”سوشيال ميديا” تشتعل بين بهاء سلطان ونصر محروس

متابعة بتجــــــــــــــرد: بمجرد الإعلان عن فسخ التعاقد الذي كان بين المطرب بهاء سلطان والمنتج نصر محروس حتى انطلقت السوشيال ميديا في نشر الكوميكس التي تعبر عن اشتياق الجمهور لصوت بهاء بعد غياب طويل عن الساحة، حيث طالب عدد من جمهوره بعودة تليق بغيابه عن الساحة الفنية طوال السنوات الماضية، بينما قام صناع الكوميكات بالتعبير عن أرائهم من خلالها.

واستمراراً لحرب السوشيال ميديا كشف بهاء عن تعرضه لأزمة جديدة بسبب شركة “فري ميوزيك” التي يمتلكها المنتج نصر محروس.

حيث كتب سلطان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” منشورًا جاء فيه تفاصيل الأزمة: “محاولات مستمرة من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لغلق صفحتي الرسمية على فيسبوك.. مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري، بسبب بلاغات (يدوية) تقدمها الشركة لفريق عمل الفيسبوك لكل مقطع فيديو يحمل صوتي مما جعل الصفحة معرضة لخطر الحذف.

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يذكر أنه في يوم الأربعاء 16 أيلول (سبتمبر) الجاري أعلن سلطان عن فسخ تعاقده مع شركة فري ميوزيك المملوكة للمنتج نصر محروس، ونفى الأخير الأمر، إلا أن سلطان لا يزال يؤكد أن الحكم لصالحه. (التفاصيل)

يذكر أن اللقاء الأول بين بهاء سلطان ونصر محروس كان عن طريق مصطفى كامل الذي عرف بهاء على نصر محروس في أواخر التسعينيات وأعجب بصوته، وقرر أن ينتج له، وقدما سويا أشهر ألبومات بهاء من أبرزها “3 دقائق” و”قوم أقف” و”كان زمان”.

وبدأ الخلاف بين سلطان ومحروس في عام 2014 بعد ألبوم “سيجارة”، الذي رفض محروس طرحه في الأسواق بعدما رفض بهاء التجديد معه، ووصلت الأزمة إلى المحاكم، بدعوى أقامها المنتج وصانع النجوم الشهير، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ مليونا ونصف المليون دولار، قرر بهاء سلطان الرد برفع دعوى قضائية ضد محروس، وظلت الأزمة قائمة بين الثنائي.