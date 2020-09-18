في عيد ميلادها.. ماغي بو غصن لمتابعيها: “عبالي إرجع كتير لورا”

متابعة بتجـــــــــــرد: تحتفل اليوم الجمعة 18 أيلول/سبتمبر النجمة اللبنانية ماغي بو غصن بعيد ميلادها مع الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت ماغي تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، حملت رسالة مؤثرة جدًا في هذه المناسبة مؤكدةً أنها ولأوّل مرّة تتمنى فيها أن تعود بها السنوات إلى الوراء حين لم يكن العالم يعاني من الأزمات التي نعيشها اليوم فكتبت: “اليوم عيدي. ما بعرف أديه كبرت هالسنة. يمكن كبرت شي مية سنة. وهيدي أول مرة بعمري ما بتطلع لقدام. عبالي إرجع كتير لورا. لإيام أحلى ما فيها كل هالبشاعة!”.

وشكرت ماغي بوغصن جمهورها على معايداتهم ورسائل الحب التي تتلقاها منذ الساعات الأولى من يوم عيد ميلاها: “شكراً ع كل كلمة محبة بتغمروني فيها دايماً. وبهالإيام ما بحلم إلا بوطن أفضل يجمعنا كلنا وإيام أحلى وصحة وأمان للجميع”.

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يذكر أن ماغي تستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال المشاركة ببطولة فيلم بإنتاج ضخم من شركة “ايغل فيلمز” سيجمع عددًا كبيرًا من أهم الممثلين اللبنانيين والسعوديين والمصريين.

وتألقت ماغي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “أولاد آدم” الذي شاركها فيه البطولة مكسيم خليل ودانيلا رحمة وقيس الشيخ نجيب.