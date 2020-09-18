القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقب فترة قصيرة من تصريحات مماثلة للممثلة الأمريكية درو باريمور، أدلت نجمة هوليوود الحائزة على جائزة الأوسكار، تشارليز ثيرون، بتصريحات عن حياتها العاطفية.
وكشفت الممثلة الأمريكية من أصل جنوب أفريقي، والتي تبلغ من العمر 45 عاما، في تصريحات لبرنامج "ذا درو باريمور شو" مساء الخميس أنها لم تواعد شخصا منذ أكثر من 5 أعوام.
وذكرت ثيرون أنها منفتحة إزاء مقترحات أصدقائها بالخروج لمواعدة أشخاص جدد، إلا أنها تشعر بالسعادة مع طفليها بالتبني "أوجست وجاكسون"، ولا تتطلع إلى المزيد، وقالت: "أنا لا أشعر بالوحدة".
يُذكر أن ثيرون انفصلت عن الممثل الأمريكي شون بن عام 2015.
وكانت درو باريمور، 45 عاما، كشفت، الأربعاء، أنها زهدت الحياة مع الرجال منذ 5 سنوات، وقالت خلال استضافتها الممثلة الأمريكية الشهيرة جين فوندا: "ببساطة، لم يعد لدي القدرة على ذلك"، موضحة أن الأمر ليس أنها لا تريد ذلك، لكن ببساطة ليس هناك وقت، وقالت: "ليس لدي متسع لذلك".
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "ذا درو باريمور شو" يدور حول الحب والعلاقات، وبدأ في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، واستضاف حتى الآن ممثلات شهيرات مثل كاميرون دياز ولوسي لو وريس ويذرسبون.
كانت هذه تفاصيل خبر تشارليز ثيرون تكشف سرا في حياتها العاطفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.