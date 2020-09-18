شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات Tenet قد تصيب أصحاب دور العرض بلعنة الإغلاق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت سينما ShowRoom على الضوء الأخضر لإعادة فتحها فى نهاية أغسطس بعدما رفع حاكم ولاية نيوجيرسى فيل مورفى القيود المفروضة على دور السينما، ويقول مايك سودانو ، الذي يمتلك السينما ، إنه على الرغم من أنه يمكنه تشغيل مصابيح القاعات مرة أخرى بعد تعتيمها لمدة ستة أشهر تقريبًا، إلا أنه متردد في البدء في الترحيب بالعملاء مرة أخرى.

وأضاف سودانو: "تحتاج دور السينما إلى ثلاثة أشياء لتحافظ على نفسها.. أرباح، يحتاجون إلى أشخاص ويحتاجون إلى منتج. وللأسف لقد أثر هذا الوباء على الثلاثة".

وحسب موقع variety سودانو غير متأكد متى سيبدأ في اتخاذ خطوات لإعادة الفتح، خاصة أن فيلم "Tenet" ، ملحمة الخيال العلمي لكريستوفر نولان التي كان العديد من العارضين يأملون أن تجذب الجماهير إلى دور السينما خلال فيروس كورونا، لكنه حقق 6.7 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية، مما رفع عائداته المحلية إلى 29.5 مليون دولار وهو اكبر مخيب للآمال، ومن هنا أعاد صناع العرض التفكير في إعادة الفتح من الجديد وهو ما قد يعيد لعنة الإغلاق من جديد لتصيب السينمات التي تم فتحها قبل أسابيع قليلة في محاولة للتعافي من خسائر فيروس كورونا علي صناعة السينما.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.