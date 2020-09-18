محمد صبحي يكشف حقيقة طرده عبلة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد صبحي، على توضيح ما تردد مؤخرًا حول وجود خلاف بينه وبين الفنانة عبلة كامل، منذ عملهما معًا في مسرحية"وجهة نظر"، وطرده لها خلال عرضهما للمسرحية، وهو ما جاء تزامنًا مع عيد ميلاد عبلة كامل أمس الخميس.

وكتب صبحي، عبر حسابه على"فيسبوك"، قائلاً : "نُريد أن نوضح أن ما تم تداوله على صفحات الفيسبوك المعروف توجهاتها والمعتمدة على مذكرات لينين الرملي رحمه الله الذي كتبها وهو في حالة متأخرة من المرض، ولم تكن دقيقة وبها لبس مع موضوع غير مسرحية وجهة نظر وسنوضحه .. كل ما قيل بخصوص الفنانة الكبيرة عبلة كامل عاري تماماً من الصحة".

وتابع: "الحكاية ببساطة، أن الفنان محمد صبحي كان مخرج مسرحية وجهة نظر لمدة ٥ سنين بمعنى أن لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً على خشبة المسرح إلا بإذنه، فكيف لمخرج العمل ومنتجه أن يريد لعبلة كامل الفشل أو يريد لها مستوى أقل ! ..ثم أنه يشهد لها باحترامها والتزامها على مدار خمس سنوات ولا يوجد أي خلاف بينهما حتى انتهت مسرحية وجهة نظر وأراد لينين الرملي أن تكون عبلة كامل بطلة المسرحية القادمة وكان اسمها "الحادثة"، ولكن اعترض محمد صبحي كمخرج على هذا الاختيار، لأن تركيبة دور بطلة مسرحية الحادثة مختلف تماماً على شخصية وتركيبة وتمثيل عبلة كامل.. عبلة كامل فنانة عظيمة لكنها غير مناسبة لهذا الدور من وجهة نظره كمخرج".

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واستكمل: "ولما أصر لينين على اختياره، انسحب محمد صبحي وانتهت الفرقة وهما أصدقاء ليكمل لينين مسرحيته الحادثة".

وأضاف: "الفنان محمد صبحي يحترم الفنانة عبلة كامل ويقدرها ويعتبرها من أهم الممثلات التي مثلت معه .. وهناك لقاءات تليفزيونية يتحدث كل منهما عن الآخر بكل احترام وحب وسنبحث عنها وسنقوم بتنزيلها .. نرجو عدم الانسياق وراء أخبار دون دليل واضح وعدم تشويه فنان بقيمة محمد صبحي".

مسرحية "وجهه نظر" عُرضت عام 1990، وخاض بطولتها: محمد صبحي، عبلة كامل، هناء الشوربجي، عزة لبيب، رياض الخولي، محمود أبو زيد، زينب وهبي، محمد عبد الحليم، مجدي عبد الحليم، شوقي طنطاوي وغيرهم من الفنانين، تأليف لينين الرملي، إخراج مسرحي محمد صبحي.