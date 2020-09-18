فيديو.. أحمد بدير يكشف سرًا جديدًا عن مسرحية "ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد بدير، عن كواليس مسرحية "ريا وسكينة" التي جمعته بالنجمتان شادية وسهير البابلي، وسرا لأول مرة عن المؤلف أيمن بهجت قمر.

وقال بدير، خلال لقاء ببرنامج"أسرار النجوم":"الناس كانوا جايين يشاهدوا الرائعة شادية في (ريا وسكينة) لإطلالتها الأولى في المسرح، والإقبال الرهيب كان سببه وجود شادية .. أه فيه مدبولي وسهير البابلي، ولكن شادية كانت حاجة تانية، وأنا شخصيًا كنت أتفرج عليها كأحمد بدير المنبهر اللي كان نفسه يشوفها في الحياة بيمثل معاها في المسرح".

وعن سهير البابلي، قال: "استمعت معاها في ريا وسكينة، والمسرحية قعدت 3 سنوات، وقدمنا بعدها على الرصيف، وكان بيننا كيمياء رائعة، ولازم اللي يمثل معاها يكون مركز جدًا وإلا يجلس في بيتهم".

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وأضاف، أنه اكتشف سرًا لأول مرة منذ عرض المسرحية بعد هذا العمر، قائلاً:" كنت بكلم المؤلف العبقري أيمن بهجت قمر ، قالي (فاكر مشهد الأكل بينك وبين سهير البابلي.. أنا كل يوم في الكواليس بعد المشهد ما يخلص، والستارة تقفل ، كنت بكمل الأكل وأكله".

يذكر أن، مسرحية"ريا وسكينة" عرضت عام 1982 ، وشارك في بطولتها: شادية وسهير البابلي، وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير وحمدي أحمد، وتأليف بهجت قمر، وإخراج حسين كمال.