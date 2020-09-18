فيديو: ياسمين عبدالعزيز "طلبت الطلاق".. وأحمد العوضي يكشف السبب

كشف الفنان المصري أحمد العوضي، ملامح من حياته الشخصية، خاصة علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وقال أحمد العوضي، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "سي بي سي" المصرية، إن "ياسمين عبدالعزيز غيورة جدا، وده لمسته منها لما جت مرة عندنا في البيت عند والدي، والأباجورة خبطتها في كتفها وهي قاعدة فبتقولي ايه ده فبقولها دي دولت أنا مسميها كده وعزيزة عليا، فراحت مسكاها ورمتها في الأرض مكسراها".



وتابع: "مرة كنت قاعد وشافتني باكل الحمامة بعضمها، حسستني إني باكل بني آدم واتخانقت معايا إزاي أكلها بالشكل ده وقالت: انت يتخاف منك، وبعدها بـ 3 أيام لقيتني باكل الكبدة نية ودي عادة عندي، ومتعود أكلها بدمها، وهي كانت لسه صاحية الساعة 10 الصبح، ولما شافتني بتقولي ده جيلي ولا ايه فقلتلها لا دي كبدة نية ومتزعقيش، فقالتلي انت بتاكل دم وحاولت أشرحلها وقالت أنت هاتطلقني.. لما أنت بتاكل كبدة نية هتعمل فيا ايه؟".



