شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة مهرجان New York Comic Con للجميع بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب جائحة كورونا سيكون مهرجان New York Comic Con لهذا العام متاحًا للجماهير فى جميع أنحاء العالم، وليس فقط أولئك المحظوظين المتواجدين فى نيويورك لحضور هذا الحدث، وسيتم توفير لوحات ضخمة للمشاهدة مع إتاحة المحتوى المباشر والمسجل مسبقًا للمشاهدة على صفحة YouTube الخاصة بمدينة نيويورك.
وسيوفر الجدول الزمنى للمهرجان هذا العام للمعجبين القدرة على المشاركة في أسئلة وأجوبة افتراضية، بالإضافة إلى التواصل مع المعجبين الآخرين من خلال ميزات الدردشة المباشرة على YouTube، ونظرة على العروض الجديدة مثل "Helstrom" من Hulu ، والمسابقات التي تدور حول مسلسلات مفضلة لدى المعجبين وسوق افتراضي ستوفر للمشجعين تجربة افتراضية مشابهة للحدث الحقيقي.
New York Comic Con هو مؤتمر للمعجبين يقام بشكل سنوي في مدينة نيويورك الأمريكية، مخصص للقصص المصورة، الروايات المصورة، الأنمي، المانجا، ألعاب الفيديو، الألعاب، الأفلام، والتليفزيون، عقد لأول مرة في سنة 2006.
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