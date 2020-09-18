شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ذا فويس كيدز يشاركون مجد القاسم فى أغنيته الجديد "حبوا بلدكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك نجوم ذا فويس كيدز هايدى محمد، وأحمد فايد، وإياد قدورة، مع المطرب مجد القاسم فى أغنيته الوطنية الجديدة فى حب مصر والتى تحمل اسم "حبوا بلدكم" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات الشاعر صلاح عطية، وألحان سيد راضى، وتوزيع kimz، وإخراج ميدو البارون.

فى نفس السياق قال مجد لـ"الخليج 365" إنه سيصور الكليب خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف من الأغنية هو دعوة حب لمصر ودعم القيادة السياسية، وإظهار حجم الإنجازات والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إبراز معالم جمال مصر، متمنيا أن تنال لأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها.

ويعمل مجد القاسم على التحضير لألبومه الجديد الذى يضم 10 أغان، يتعاون فيها مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎

يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم أغنية "وحياة اللى بينا"‏، وهى من كلمات وليد دسوقى، وألحان مجدى أبو عوف، وتوزيع الموسيقى مصطفى أبو راية، ومن كلمات الأغنية "قولى وحياة اللى بينا.. أنت مالك ليه حزين.. ده أنت أجمل شىء فى عمرى.. وأنت روحى وضى عين.. إيه اللى غير فى ملامحك.. لو ماكنتش أداوى جرحك.. قولى بس مين حبيبى.. يمسح دمعه من عنيك".