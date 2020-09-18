في أول تعليق لها بعد الزواج.. هذا ما قالته ديانا كرزون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، على الظهور في أول تعليق لها عقب زواجها مؤخرًا من الإعلامي الأردني معاذ العمري.

ونشرت ديانا، صورة من حفل زفافها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فرحتي فيكم كبيرة، فرحتي إنه الله أعطاني عائلة حلوة وحنونة وسند مثلكم، أمي وتاج راسي ونفسي بها الدنيا، أخويا وإخواتي، أصحابي اللي بجد، اللي بحسه فيني حتى لو بعاد عني، كل الناس اللي بتحبني من بعيد وبتتمنالي كل الخير وأنا عمري ما شفتها، فرحتكم شفتها وحسيتها برسائلكم الحلوة اللي كملت فرحتي .. الله لا يحرمني من دعواتكم ولا من محبتكم".

يذكر أن، الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أعلنت ارتباطها بالإعلامي الأردني معاذ العمري، في فبراير الماضي، وكان من المقرر إقامة حفل الزفاف مبكرًا هذا العام، لكن تأجل بسبب ظروف كورونا .