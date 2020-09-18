نيقولا معوض يكشف عن حبيبته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض، عن حبيبته الجديدة التي لم يفصح عن اسمها. ونشر معوض، صورة تجمعه معها عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "سعادتي التي انتظرتها طويلاً". يذكر أن، الفنان نيقولا معوض، كان يعيش قصة حب مع الممثلة اللبنانية لارا رين، ولكن لم يدوم هذا الحب طويلاً، وانفصلا بعض قبل الزواج.

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