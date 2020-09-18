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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت الفنانة مروة ناجي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد البطران.
ونشرت مروة، صورة من عيد الميلاد تجمعها بزوجها عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "كل سنة وأنت دايمًا طيب يا أحن وأجدع زوج في الدنيا، بحبك أوي، وربنا يخليك ليا ولا يحرمني منك أبدًا يا ضهري وسندي يا أغلى هدية جاتلي من ربنا".
يذكر أن، مروة ناجي، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم"عايشة بيك" بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هاني عبد الرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. هكذا احتفلت مروة ناجي بعيد ميلاد زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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