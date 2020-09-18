شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مطلع "بسكوتانة مقرمشة" لـ حمادة مجدى وحسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش من تصوير دويتو غنائى جديد مع المطرب حمادة مجدى بمشاركة الراقصة جوهرة فى فقرة استعراضية دخل كليب، والأغنية تحمل اسم "بسكوتاية مقرمشة"، وهى من كلمات وألحان مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف (توتي ).

وننشر مطلع دويتو "بسكوتاية مقرمشة" قبل طرحها "انتي بسكوتاية مقرمشة ي بت دا انتي قطة مخربشة..بنت الذوات ي تاج علي رأسى..بنت الذوات ي صحبتي وناسي".

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من ناحية أخرى، طرح مؤخرا مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش أحدث أغنياتهما "هنعمل لغبطيطا"، التى طرحها عبر قناة عمر كمال على يوتيوب، الأغنية تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية.

كان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، قد قال إن اجتماع النقابة انتهى إلى عدم التعامل مع "حسن شاكوش، وعمر كمال" تماماً وغلق هذا الملف نهائياً، وتابع: "ليس لديهما النية فى إصلاح مسارهما الغنائى ولا يتعاونا مع نقابة الموسيقيين.. ماشين من دماغهم وبيضربوا بكل القوانين عرض الحائط".