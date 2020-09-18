هذا ما قالته ماجي بوغصن في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحتفل اليوم الجمعة، 18 سبتمبر، الفنانة ماجي بو غصن، بعيد ميلادها، إذ أنها من مواليد 1979.

ونشرت ماجي، صورة لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "اليوم عيدي.. ما بعرف أديه كبرت هذه السنة .. يمكن كبرت شي مية سنة! .. وهيدي أول مرة بعمري ما بتطلع لقدام .. عبالي أرجع كتير لورا.. لأيام أحلى ما فيها كل هذه البشاعة!".

وأضافت: "شكراً على كل كلمة محبة بتغمروني فيها دايماً .. وبهذه الأيام ما بحلم إلا بوطن أفضل يجمعنا كلنا وأيام أحلى وصحة وأمان للجميع".

Advertisements

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ماجي بوغصن، كان مسلسل "أولاد آدم"، وجسدت خلاله شخصية القاضية "ديما".

"أولاد آدم" بطولة: مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.