منة جلال تخضع لعملية استئصال ورم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة منة جلال، عن خضوعها مؤخرًا لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم.

وكتبت منة، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "شكرًا جدًا لكل اللي سأل عليا .. أول مرة في حياتي أعمل عملية وأقعد أكتر من 3 ساعات لاستصال ورم .. الحمد لله".

يذكر أن ، آخر أعمال شاركت فيها منة جلال مسلسل "حواديت الشانزليزيه"بطولة: إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفي، إنجي المقدم، إدوارد، منة جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، أنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز.