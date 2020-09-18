منة جلال تخضع لعملية استئصال ورم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشفت الفنانة منة جلال، عن خضوعها مؤخرًا لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم.
وكتبت منة، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "شكرًا جدًا لكل اللي سأل عليا .. أول مرة في حياتي أعمل عملية وأقعد أكتر من 3 ساعات لاستصال ورم .. الحمد لله".
يذكر أن ، آخر أعمال شاركت فيها منة جلال مسلسل "حواديت الشانزليزيه"بطولة: إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفي، إنجي المقدم، إدوارد، منة جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، أنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز.
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