إبراهيم العريس يتحدث عن السينما السويدية من منظور عربي في "مالمو السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقدم الناقد السينمائي الكبير إبراهيم العريس، ضمن فعاليات الدورة الجديدة مهرجان مالمو للسينما العربية، المقرر إقامتها أكتوبر المُقبل، محاضرة بعنوان "السينما السويدية من منظور عربي".

المحاضرة ستأخذ شكل مداخلة في حوالي 40 دقيقة يقدمها الناقد والمؤرخ، إبراهيم العريس يعقبها فتح سجال مع الحضور، إنطلاقا من كون الدرس يقدم في السويد ومن كون ملقي الدرس يصدر في هذه الأيام بالذات كتابا حول السينمائي الراحل إنجمار برجمان بالعربية حاليا ثم بالإنكلجليزية ليوزع خلال دورة عام 2021 من المهرجان، يتخذ شكل استعادة زمن في عديد من المدن العربية كانت السينما السويدية تقدم فيها في الصالات بنجاح الى درجة أن فيلما لبرجمان أو لبو وايدبرج كان يصمد في صالات مزدحمة طوال أسابيع.

فما هي تلك السينما السويدية التي حققت نجاحا في الستينات والسبعينات؟ وكيف استُقبلت أفلامها؟ ولماذا تضاءل هذا الاستقبال بعد ذلك؟ وما هي خاصة المكانة التي كانت لإنجمار برجمان؟ ثم كيف نافسته أفلام بو وايدبرج وغيره؟

كل هذه أسئلة ستسعى المداخلة الى توضيحها وفتح النقاش حولها بغية استكشاف استقبال هذا النوع من السينما الأوروبية/السويدية المتقدمة في مدن عربية عديدة.

"الماستر كلاس" يُنظم بالتعاون مع مكتبة مدينة مالمو – Öppna Malmö، عصر يوم الجمعة 9 أكتوبر المُقبل.

إبراهيم العريس ناقد ومترجم ومؤرخ وصحفي لبناني. عمل في بداياته كمصمم مواقع تصوير وبعد ذلك كمساعد مخرج وكاتب سيناريو. درس النقد والكتابة في لندن وبدأ العمل في مجال الصحافة خلال السبعينيات. ترأس عريس الصفحات الثقافية في الدستور والبلاغ والسفير في لبنان واليوم السابع في فرنسا وقسم السينما في الحياة. ألّف أكثر من 16 كتابا في السينما والصحافة والثقافة.