شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي تخطف الأنظار برفقة زوجها في عيد ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة، تظهر الفنانة مروة ناجى برفقة زوجها محمد البطران عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وذلك منذ إعلان طلاقها رسميا في مارس 2019 من أحمد مجاهد والد نجليها آدم وآسر.

وعبرت الفنانة الشابة مروة ناجي عن حبها الشديد لزوجها محمد البطران خلال احتفالها بعيد ميلاده، في أحدث ظهور لهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت مروة ناجي، صورا من احتفالها بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية، حيث لم يظهر في هذه الصور سوى هي وزوجها، وعقب مشاركة جمهورها بهذه الصور انهالت التعليقات والإعجابات عليها.

وبكلمات رقيقة وعبارات رومانسية، أكدت مروة ناجي حبها الشديد لزوجها، حيث علقت على الصور قائلة :"كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا.. بحبك أوي.. وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا ".

والفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة وتتمتع بصوت قوي وكاريزما ومن الأصوات المصرية التي نتشرف ونفتخر بها ، كما أنها لها مواهب أخري في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل " أهو ده اللي صار " مع المخرج حاتم علي كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، وآخر أعمالها كانت مسرحية "سيرة حب" عم حياة الراحل بليغ حمدى.

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مروة ناجي عبر انستجرام

مروة ناجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

مروة ناجي تكشف لأول مرة عن زواجها بعد طلاقها من أحمد مجاهد