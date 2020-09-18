حمادة هلال يتعاون مع محمد قماح فى أغنية جديدة.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب والملحن محمد قماح مع الفنان حمادة هلال فى أغنية جديدة بعنوان "أم أحمد"، وهى من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب حسبما أكد محمد قماح لـ"الخليج 365".

وتعد الأغنية العمل الغنائى الثانية بالنسبة لحمادة هلال بعد فترة من الأحزان على وفاة والدته والتى رحلت عن عالمنا فى شهر يوليو الماضى بسبب مرض السرطان، ليدخل بعدها حمادة هلال فى حالة من العزلة حتى بدأ العودة تدريجيا لمزاولة نشاطه الغنائى مرة أخرى.

Advertisements

طرح حمادة هلال آخر أعماله الغنائية كليب "جمالها" والذى ظهرت معه فى الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة، وهى من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، ونالت إعجاب الكثيرين، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.

وتقول كلمات الاغنية " دى جمالها أووه لا لا ... وقوامها أووه لا لا، خطفتني وعهد الله بره الدنيا، نفسي أكلم ماما ... طيب لا و لا أه، ضحكت لي هاهاها ... وأختفت فى ثانية، ماتخف علينا بشويش ... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام ... ده جمالك غطى علي الحلوين شغلى بالى بالى".