شكرا لقرائتكم خبر عن "أغلى هدية جاتلى من ربنا".. رسالة خاصة من مروة ناجى فى عيد ميلاد زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الشابة مروة ناجي بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية، وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها على انستجرام عن زواجها بعد طلاقها من زوجها أحمد مجاهد، في العام الماضي.

وشارك مروة ناجي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا لها برفقة زوجها محمد البطران في عيد ميلاده، معلقة عليها :"كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا.. بحبك أوي.. وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا ".



مروة ناجي عبر انستجرام

مروة ناجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

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مروة ناجي تكشف لأول مرة عن زواجها بعد طلاقها من أحمد مجاهد