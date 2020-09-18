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مروة ناجى تحتفل بعيد ميلاد زوجها: كل سنة وأنت دايما أحن زوج فى الدنيا.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة مروة ناجى، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد البطران، ونشرت مروة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، الخميس، مجموعة من الصور لاحتفالها بعيد ميلاد زوجها، وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج في الدنيا بحبك أوى، وربنا يخليك ليا ولا يحرمنى منك أبدا ياضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا".

 

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من ناحية أخرى، طرحت مروة ناجى مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هانى عبد الرحمن، وألحان محمد صبرى، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان، على يوتيوب.

 

كما طرحت أيضا دعاءً دينياً بعنوان "أنا المكسورة" في شهر رمضان الماضي، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري، ويقول مطلع الدعاء: أرزقني حسن الختام.. يارب أنت السلام".

 

الفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة وتتمتع بصوت قوي وكاريزما ومن الأصوات المصرية التي نتشرف ونفتخر بها ، كما أنها لها مواهب أخري في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل " أهو ده اللي صار " مع المخرج حاتم علي كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، وآخر أعمالها كانت مسرحية "سيرة حب" عم حياة الراحل بليغ حمدى.

 

 

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