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شكرا لقرائتكم خبر عن طلع الطفل اللى جواه.. ليل ناس أكس يكشف عن مشروعه الجديد بعيدا عن الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى ليل ناس أكس " Lil Nas X " عن مشروع جديد فاجأ به كل عشاقه ومحبيه وخاصة أن هذا المشروع ليس علاقة له بالموسيقى، وكشف مغنى الراب الشهير البالغ من العمر ( 21 عام ) أنه كتب كتابا للأطفال يحمل عنوان " C is for Country " ، و هو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها " جاست جيرد " .
ومن المقرر أن يصدر كتاب " C Is For Country " فى 5 يناير 2021 وهو متاح حاليا للطلب المسبق .
بوست ليل ناس اكس
وقرر نجم الراب الشهير ليل ناس أكس أن يبدأ فى الترويج لكتابه " C Is For Country " وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " ، حيث نشر صورة الكتاب و علق عليها فكتب : " سأطرح أفضل كتاب للأطفال على الإطلاق قريبا " C IS FOR COUNTRY " و الكتاب سيصدر فى 5 يناير 2021 ، وانا لا استطيع الانتظار لمشاركته معكم جميعا " .
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