شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: "شديد الخطورة" أكتر مسلسل أتصابت فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد العوضى، مسلسل "شديد الخطورة" أكثر مسلسل أصيبت خلال تصويره بسبب مشاهد الأكشن وقفزى من فوق العمارات، ولكن مبسوط جدا أنى عملت أول مسلسل يتعرض على منصة "watch it" كعرض حصرى لها.

وأضاف خلال لقاءه في برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة CbC، شركة سينرجى والأستاذ تامر مرسى وأستاذ حسام شوقى دعمونى كتير الفترة اللى فاتت وأنا بحترمهم جدا وليهم فضل عليا كبير، وسينرجى بجد غيرت كتير في الدراما وبقينا نعمل مسلسلات ننافس بيها بره والدراما المصرية رجعت بقوتها بفضلهم بجد.

وأختتم حديثه، أنا مبسوط انى كنت موجود معاكم ومع الإعلامية منى الشاذلى لأن وجودى معاها شهادة تقدير على شغل اشتغلته، لأنها أهم مذيعة في الوطن العربى، واللى بيظهر معاها بيكون شخص ناجح.

وشارك أحمد العوضى فى أحدث أعماله من خلال مسلسل "شديد الخطورة"، ‏الذى يعرض على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

مسلسل "شديد الخطورة" يخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك العوضى فى موسم رمضان الماضى في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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