شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "عبد الحليم نويرة" تبدع بروائع الألحان فى ليلة بأوبرا الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، حفلا فنيا ل "فرقة عبدالحليم نويرة" للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حيث قدم نجوم الأوبرا باقة متنوعة و مختارة من أعمال الموسيقي العربية الخالدة التي أطربت الحاضرين و التى ابدعها كبارالملحنين سيددرويش.. محمد عبد الوهاب.. سيد مكاوي.. الأخوين رحباني ..محمدالموجي..فايد محمد فايد.. محمد سلطان..فؤادحلمي..عبدالعظيم محمد.. ومحمد القصبجي منها نسم علينا الهوى..حلوين من يومنا والله.. عنابي.. حمال القاسية.. العوازل..من قد ايه كنا هنا..الشيطان.. سوق الحلاوة جبر.. في قلبي غرام.. يا حلو صبح.. بتسأل ليه عليا..غريب يا زمان أداء كل من كنزي ، إبراهيم راشد ، ايه عبدالله ، محمد حسن ،مصطفي النجدي ونهاد فتحي .

وفرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية .