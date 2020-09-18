محمد رمضان يعلن وفاة ابن عمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان محمد رمضان، مساء الخميس، عن وفاة ابن عمه، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب رمضان، قائلاً: "نسألكم الفاتحة .. توفى إلى رحمة الله اليوم محمود حجازي ابن عمي، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن، محمد رمضان، طرح مؤخرًا أغنية "يا حبيبي" بالمشاركة مع ميتري جيمس ، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.