محمد رمضان يعلن وفاة ابن عمه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
أعلن الفنان محمد رمضان، مساء الخميس، عن وفاة ابن عمه، عبر حسابه على فيسبوك.
وكتب رمضان، قائلاً: "نسألكم الفاتحة .. توفى إلى رحمة الله اليوم محمود حجازي ابن عمي، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".
يذكر أن، محمد رمضان، طرح مؤخرًا أغنية "يا حبيبي" بالمشاركة مع ميتري جيمس ، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
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