محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: كشف الفنان أحمد العوضي، عن خلافاته مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وطلبها الطلاق منه. وتحدث "العوضي"، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عن خلافاته مع ياسمين عبد العزيز بسبب ذوقه في الطعام، إذ وجدته يتناول الحمام بـ"عظامه"، قائلا:"شافت المنظر ده حست اني باكل بني أدم، وانزعجت". وأضاف: "بعدها بيومين كان يتناول كبدة "نية" ودخلت ياسمين المطبخ وأصيببت بالصدمة، وطلبت الطلاق". Advertisements وأعلن "العوضي" زواجه من ياسمين عبد العزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي اقرأ ايضا كسرت "الأباجورة".. أحمد العوضي يكشف عن غيرة الفنانة ياسمين عبد العزيز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. أحمد العوضي يكشف أسباب طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.