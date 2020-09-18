نادية الجندي بإطلالة عشرينية ورحمة حسن بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة عشرينية.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

إيمي زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيق.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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دينا

نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد الأماكن الساحلية.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق سناب شات.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تمارس التمارين الرياضية داخل منزلها.

نور

نشرت الفنانة اللبنانية نور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

زينب نصر فياض

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.