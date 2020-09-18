محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
كشف الفنان أحمد العوضي عن غيرة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي خلال لقائه اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"
وقال إنها كانت تجلس معه ذات مرة فتحركت "أباجورة" واصطدمت بها، فسألته عنها فأجاب أنه يطلق عليها اسم "دولت"، وبسبب غيرتها التفتت وكسرت "الأباجورة" لأنها تحمل اسم فتاة.
أحمد العوضي أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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كانت هذه تفاصيل خبر كسرت "الأباجورة".. أحمد العوضي يكشف عن غيرة الفنانة ياسمين عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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