كسرت "الأباجورة".. أحمد العوضي يكشف عن غيرة الفنانة ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف الفنان أحمد العوضي عن غيرة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي خلال لقائه اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"

وقال إنها كانت تجلس معه ذات مرة فتحركت "أباجورة" واصطدمت بها، فسألته عنها فأجاب أنه يطلق عليها اسم "دولت"، وبسبب غيرتها التفتت وكسرت "الأباجورة" لأنها تحمل اسم فتاة.

Advertisements

أحمد العوضي أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضا

أحمد العوضي يكشف مفاجأة: أنا وياسمين عبد العزيز كنا متجوزين قبل عيد ميلادها