صور| مادلين طبر تنتهى من تصوير "الوجه الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: انتهت الفنانة مادلين طبر من تصوير مشاهدها بمسلسل "الوجه الآخر"، الذي يعرض حاليا على قناة CBC. "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبدالغني، والمسلسل فكرة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وتدور أحداثه في قالب تشويقي من خلال 45 حلقة. من ناحية أخرى، تواصل مادلين تقديم برنامجها "حلوة يا دنيا" على قناة Ten، يومي الأحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءً.

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