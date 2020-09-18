إيرادات الأربعاء.. "Mulan" الثاني و" After We Collided" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأربعاء 16 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 123 ألفا و73 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 45 ألفا و240 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The New Mutants" والذي حقق 24 ألفًا و66 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع الفيلم الرومانسي " After We Collided"، محققًا 16 ألفًا و979 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم الرعب "follow me" بعد تحقيقه 15 ألفا و509 جنيهات، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم التحريك " "Dreambuilders، والذي حقق 8 آلاف و563 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 8 آلاف و553 جنيها.

في المركز الثامن جاء فيلم " Freaks: You're One of US" بعد تحقيقه 7 آلاف و359 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 6 آلاف و802 جنيه، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 2160 جنيهًا.