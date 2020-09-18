تراند اليوم : مش هتصدق .. أعرف فارق العمر بين أحمد العوضى و زوجته ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان أحمد العوضى عن بداية علاقته بالنجمة ياسمين عبد العزيز، وقال: “في البداية تم ترشيحى في مسلسل “لأخر نفس” وأنا كان نفسى أشتغل مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والشركة لما رشحتنى قالولى انه دور ظابط وانت قلت مش هتعمل دور ظابط، ولكن لما عرفت إنه مع ياسمين عبد العزيز قلتلها لا عادى انا أعمل الدور مفيش مشكلة”

وأضاف العوضى خلال لقاءه في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة CbC، لما روحت ياسمين شافتنى وحطت ايدها على كتفى بشكل جامد كده وانا مش شايف مين وهى لابسة نضارة، فكنت مستغرب مين ماسكنى جامد كده، يعنى قفشة في البداية كده نص نص بس بهزار.

وتابع، تانى يوم بقى روحت البروفة فلقيت المخرج قاعد وفى كرسيين جنبه فاضيين، فقلت لما أقعد على الطرف هاتيجى تقعد في النص مش هاعرف أتكلم عشان هتتكلم مع المخرج برده، فقررت أقعد جنب المخرج وميكونش في كرسى فاضى غير اللى جنبى وحصل فعلا وجت سلمت عليا وقلتلها معلش مش معايا نسخة من السكريبت ممكن أبص معاكى فقالتلى اتفضل عادى، وأتكلمنا بقى وكلمة منى وكلمة منها وضحكت يبقى خلاص قلبها مال، والموضوع جه زى أي علاقة عادى تعارف واعجاب وحب ثم زواج

وأشار، إلى أن الزواج لم يكن في شهر مايو وقت إعلانهما ولكن منذ شهر يناير في وقت عيد ميلادها كانوا بالفعل متزوجان، ولكننا لم نعلن لأن في البداية احنا مش ضامنين العلاقة هتكمل ولا لا وكنا بنتخانق ونسيب بعض ونرجع تانى لبعض وهكذا ونخاف نقول على العلاقة وتفضل فتتحسب عليها علاقة وخلاص.

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واستكمل، كنا متفقين أننا هنعلن على الزواج في شهر رمضان عشان نكون مركزين في تصوير المسلسلات اللى عاملينها، لكن لما صور العيد ميلاد نزلت الدنيا قامت مقعدتش، وبخصوص الأخبار اللى كان بتنزل بأن ياسمين أكبر منى بـ 12 سنة، ده غير صحيح هي أكبر منى بـ 6 سنوات فقط وحتى لو أكبر من كده عادى، ولما أعلنا الساعة 4 الفجر كان عشان ياسمين اسمها ميتحطش في سياق مش كويسة وأعرف الناس أن الست دى تخصنى

وشارك أحمد العوضى فى أحدث أعماله من خلال مسلسل “شديد الخطورة”، ‏الذى يعرض على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

مسلسل “شديد الخطورة” يخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك العوضى فى موسم رمضان الماضى في مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.