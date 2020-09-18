تراند اليوم : أحمد العوضي متجوز ياسمين عبد العزيز من بدري – فيديو

قال الفنان أحمد العوضي إنه كان حريصًا على العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز لأول مرة في مسلسل “لآخر نفس” الذي جمعهما في وقت سابق، وحكى كيف تعرف عليها في كواليس المسلسل.

أحمد العوضي: هذا هو فرق العمر الحقيقي بيني وبين ياسمين عبد العزيز

صرح العوضي في لقائه اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” على قناة cbc أنه عندما رآها لأول مرة في كواليس “لآخر نفس” وضع خطة للجلوس بجانبها بدلًا من جلوسه بجوار المخرج حسام علي، ثم أخبرها بأنه نسي نسخة السيناريو الخاصة به وسألها أن يقرأ معها، فوافقت وبعد بعض الوقت أخذ في المزاح معها فضحكت.

أضاف أحمد العوضي أنهما ارتبطا لفترة طويلة، دون علم أحد وقال: “ارتبطنا واتخانقنا وسيبنا بعض ورجعنا، كان ممكن العلاقة دي ما تكملش فليه تتحسب عليها”؟

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أكد العوضي أنه تزوج من ياسمين عبد العزيز قبل حفل عيد ميلادها الذي أثارت صوره جدلًا واسعًا عند نشرها، برغم عدم جلوسه طيلة الوقت بعيدا عنها، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على الإعلان في شهر رمضان كما حدث.