تراند اليوم : من غرفة نومها .. ريم البارودي تظهر بفستان مكشوف – اتفرج

نشرت الفنانة ريم الباردوي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت في الصورة باندر شيرت بيج، وتسريحه شعر بسيطة.

تحظى ريم البارودى بالقبول في مختلف الأدوار وتعد من الفنانات القلائل اللاتى يجدن تشخيص مختلف الأدوار سواء البنت الشعبية البسيطة أو البنت الأرستقراطية، أو الفتاة اللعوب، وكذلك الفتاة المثقفة ذات المبادئ، كل هذه الشخصيات قدمتها في العديد من الأعمال الفنية سواء عبر السينما أو في الدراما التليفزيونية، لتثبت أنها تحمل جينات تمثيلية حقيقية تمكنها من التقلب والتنقل من شخصية لأخرى بسهولة.

بدأت ريم البارودي مشوارها الفنى بالعمل فى الإعلانات ثم قدمت أول مسرحية لها وتعتبر أول دور تمثيلى لها فى مسرحية “دستور يا أسيادنا”، وبعدها قدمت العديد من الأدوار وحققت نجاحًا كبيرًا وأظهرت أنها تملك موهبة فائقة، وتتالت نجاحاتها خاصة أن النقاد السينمائيين وصفوها بأنها تتقن عملها وتجسده بشكل مطابق للصورة التى تجسدها. واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة فى وقت قصير، رغم أنها لم تحصل على فرصتها كاملة.