شكرا لقرائتكم خبر عن طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة يتمنى مقابلة تامر حسنى والغناء معه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة موهوب في العزف والغناء، عن أمنيته لقاء النجم تامر حسنى ، من أجل العزف والغناء معه قائلا: "بحب تامر حسنى ونفسى أشوفه وأعزف وأغنى معه".

الطفل محمد ليس موهوبا في الموسيقى فقط بل هو بطل رياضى في السباحة والجرى، وتمنى أن يصبح طيارا حينما يكبر، وقال والده إن محمد ينقصه كرسى رياضى ليتمكن من المشاركة في البطولات الرياضية.

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كان النجم تامر حسنى قد شارك جمهوره بكواليس تصوير غلاف ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا على الفيديو قائلا :"من تصوير cover البوم خليك فولاذي"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يضم 12 أغنية كاملة.

و أوشك النجم تامر حسنى على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يدرس حالياً تقليص عدد الأغانى لتصل إلى 10 أغانى فقط، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عدداً من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.