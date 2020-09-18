شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر تنتهى من تصوير "الوجه الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة مادلين طبر من تصوير مشاهدها بمسلسل "الوجه الآخر" الذى يعرض حاليا على قناة CBC بطولة ماجد المصرى ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبد الغنى.

المسلسل فكرة ماجد المصرى سيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش، وتدور أحداثه فى قالب تشويقى من خلال 45 حلقة، حيث تحدث العديد من التحولات الدرامية المهمة فى كل 15 حلقة.

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من ناحية أخرى تواصل مادلين تقديم برنامجها "حلوة يا دنيا " يومى الأحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساء، حيث قدمت خلاله باقة متنوعة من الفقرات الاجتماعية والفنية والخاصة بالمرأة والأسرة المصرية.

كانت الفنانة مادلين طبر، قد أعلنت خلال برنامجها الذى تقدمه على إحدة القنوات الفضائية، ‏شفاء شقيقها كميل رامز الطبر الذي يعيش بالإمارات هو وأسرته من فيروس ‏كورونا، بعد إصابته هو وزوجته وأولاده.‏