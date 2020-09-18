شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تكشف أسرار خاصة من حياتها.. وتؤكد: التفاهم أقوى من الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة سلوى عثمان، العديد من أسرارها الفنية وحياتها الشخصية، وقصة زواجها، مشيرة إلى أن :"دوري فى البرنس مجاش على البال ولا على الخاطر، والبرنس عمل نقلة كبيرة، رغم عملى فى التمثيل منذ 35 عامًا".

وقالت سلوى عثمان خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنها شاركت فى العديد من الأعمال الصعيدية، وتعلمت اتقان اللهجة الصعيدية، رغم صعوبتها.

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وعن زواجها من أسامة أبو باشا، قالت :"تعرفنا على بعض منذ 20 عامًا، وتزوجنا منذ 12 عامًا.. وعرض عليا الزواج فوافقت على الفور.. وأرى أن التفاهم أقوى من الحب، حيث يجعل العلاقة الزوجية أكثر تماسكًا"، مستطردة:"زوجي طباخ ماهر".

وتدخل الفنانة سلوى عثمان سجن النسا فى مسلسل "لؤلؤ"، والتى تقوم ببطولته الفنانة مى عمر فى أولى بطولاتها المطلقة، بسبب كثير من المواقف الصعبة التى تمر بها سلوى عثمان بعد إنجاب طفلتها بطلة العمل، حيث تجسد شخصية والدتها، وتتعرض لظروف تكشف عنها الأحداث ويظهر قدر الله معهم فى نهاية الأحداث، والعمل تدور أحداثه فى إطار إجتماعى.