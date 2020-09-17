شكرا لقرائتكم خبر عن أمل عرفة تشوق جمهورها إلى أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية "انت أشطر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوّقت الفنانة السورية ​أمل عرفة​ جمهورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام لأغنية جديدة من المقرر طرحها قريبا، حيث شاركت أمل عرفة مقطع فيديو من أغنيتها الجديد معلقة :"قريباً، كلمات وألحان ​مدحت الخولي​، إنت أشطر، أغنية مصرية، طرب".

من ناحية أخرى، تشارك أمل عرفة في مسلسل "بنات الماريونت"، وهو عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي. وتدور قصة العمل ‏الذي يتم تصويره في سوريا حول حكاية اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت والدهن ‏الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة، والمسلسل من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص ‏الصالح.‏

Advertisements

ويضم "بنات الماريونت" مجموعة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، ‏أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين ‏بيك. وشارك في المراحل الأولى التي أنجزت في سوريا نجوم آخرون، منهم: غادة بشور، روبين عيسى، شروق البني، وحسام الشاه، ‏فيما ستكشف الجهة المنتجة لاحقاً عن نجوم الإمارات والسعودية المشاركين في المسلسل.‏