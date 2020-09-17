شكرا لقرائتكم خبر عن أمل عرفة تشوق جمهورها إلى أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية "انت أشطر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوّقت الفنانة السورية أمل عرفة جمهورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام لأغنية جديدة من المقرر طرحها قريبا، حيث شاركت أمل عرفة مقطع فيديو من أغنيتها الجديد معلقة :"قريباً، كلمات وألحان مدحت الخولي، إنت أشطر، أغنية مصرية، طرب".
من ناحية أخرى، تشارك أمل عرفة في مسلسل "بنات الماريونت"، وهو عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي. وتدور قصة العمل الذي يتم تصويره في سوريا حول حكاية اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت والدهن الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة، والمسلسل من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح.
ويضم "بنات الماريونت" مجموعة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين بيك. وشارك في المراحل الأولى التي أنجزت في سوريا نجوم آخرون، منهم: غادة بشور، روبين عيسى، شروق البني، وحسام الشاه، فيما ستكشف الجهة المنتجة لاحقاً عن نجوم الإمارات والسعودية المشاركين في المسلسل.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل عرفة تشوق جمهورها إلى أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية "انت أشطر".. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.