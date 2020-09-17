عرض مسرحية "فركش لما يكش" ضمن فعاليات الدورة الرابعة لملتقى أولادنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة الدورة الرابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة الأستاذة "سهير عبد القادر"و المقرر انطلاقها ١٨ أكتوبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عن إقامة عدد من الفقرات الفنية ضمن فعاليات الملتقى، ومن ضمنها مسرحية "فركش لما يكش" للمخرج "شوقي حجاب" بالاشتراك مع أولادنا.

وتعد فركش لما يكش مسرحية استعراضية للأطفال قدمها البيت الفنى للمسرح على مدار سنوات بنجاح كبير، حيث يقدم العرض قيمة مهمة تحث على أهمية العمل ونشر قيم التعاون ومحبة الجماعة والتكاتف والتعايش والابتعاد عن الكسل والشر ومساعدة الأخرين، وذلك من خلال قصة النمر فركش، الذى يعانى حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة، وبات هذا النمر لا يأكل ولا يلعب مع زملائه من شدة غروره إلى أن هجره أصدقاؤه ومضوا فى حياتهم.

المسرحية، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ومن تأليف وإخراج شوقى حجاب، وبطولة مجموعة من فنانى مسرح العرائس.

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يذكر ان ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تقيمة مؤسسة أولادنا سنويآ، ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.