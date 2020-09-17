شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يسترجع ذكرياته مع الراحلة سعاد نصر: "كان بينا كيميا حقيقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان محمد صبحى، ذكرياته مع النجمة الراحلة سعاد نصر، التي شاركت معه في مسلسل يوميات ونيس بدور "مايسة"، حيث شارك جمهوره عبر فيس بوك صورتين لهما من مسلسل "يوميات ونيس" الجزء الأول، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.



محمد صبحي عبر فيسبوك

وعلق محمد صبحي على الصورتين قائلا: "كان هناك كيميا حقيقية بيني وبين تلميذتي سعاد نصر رحمها الله.. فاهمين بعض من نظرة عين.. ممكن اقول أفيه مش متفقين عليه وألاقيها بتكمل معايا فيه.. افتقدك كثيراً يا مايسة".

وأكد الفنان القدير محمد صبحى، في وقت سابق، أن وفاة الفنانة سعاد نصر، جعله يشعر باليُتم الفنى والإنسانى، حيث قال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفنى والإنسانى، كما لو كان جناحى الثانى اتكسر".

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وبدأت سعاد نصر مشوارها فى السينما عام 1982، خلال مشاركتها فى فيلم الغيرة القاتلة، ثم توالت بعدها الأدوار السينمائية كان من أبرزها دور صابرين فى فيلم "هنا القاهرة" الذى وضعها فى مصاف نجمات الكوميديا فى مصر من خلال أدائها البسيط لشخصية الصعيدية التى تأتى برفقة زوجها لزيارة القاهرة، كذلك شاركت فى أفلام حدوتة مصرية، إسكندرية نيويورك، والمصير، ويجا، جواز بقرار جمهورى، خليل بعد التعديل، فارس المدينة، حمام الملاطيلى، المتوحشة، البداية، شقة فى وسط البلد، خريف آدم، مجانين على الطريق، صايع بحر وعلى سبايسى.

كما شاركت الفنانة الراحلة فى العديد من المسلسلات، منها رحلة المليون، أبرياء فى قفص الاتهام، أبواب المدينة، الليل وآخره، مشوار امرأة، أحلام عادية، بوابة الحلوانى، جحا المصرى وهند والدكتور نعمان، كما وقفت على خشبة المسرح فى مسرحيات الهمجى، تكسب يا خيشة، جوز ولوز، عائلة ونيس، البراشوت وعيلة عشر نجوم.

تزوجت سعاد نصر مرتين، الأولى من الفنان أحمد عبد الوارث، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب طارق وفيروز، لكن هذه الزيجة انتهت بعدما أدرك الطرفان أنهما مختلفا الطباع، بينما كانت الزيجة الثانية من مهندس البترول محمد عبد المنعم، الذى أكملت معه مشوار حياتها الخاص.