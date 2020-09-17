شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يتهم شركة فنية بغلق صفحته الرسمية على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم المطرب بهاء سلطان، شركة فنية بمحاولات مستمرة لإغلاق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، مما اضطر فريق العمل لديه مسح جميع الفيديوهات.

وكتب بهاء سلطان ، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك:" محاولات مستمرة من جانب الشركة لغلق صفحتي الرسميه علي الفيسبوك مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري , بسبب بلاغات ".



بهاء سلطان الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك

يشار إلى أن المطرب بهاء سلطان، أعرب عن سعادته برد فعل جمهوره، بعد إعلان فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس، حيث عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أولا انتوا واحشنى جدا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدى عنكم والانتظار كان صعب بالنسبالى وأثر معايا نفسيا خلال الفترة اللى فاتت".

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وأوضح سلطان: "بس الحمد لله القضية أخذت شكل من الناحية القانونية أفضل وقريبا هطلع أوضح ما ترتب على الجلسة الأخيرة من القضية والتى كانت وكان الفنان والمطرب بهاء سلطان، أعلن اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع المنتج الغنائى نصر محروس، بعد سلسلة طويلة، من الخلافات بين الثنائى، حيث كتب بهاء سلطان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك نصر محروس".

وكان بهاء سلطان قد وقع مع شركة روتانا، حسبما أكد مصدر مطلع لـ"الخليج 365"، وذلك لإنتاج ألبوماته الغنائية على الرغم من أن تعاقده مع المنتج نصر محروس ما زال ساريا، ويتبقى له ألبومان أحدهما انتهى منه وتم تسجيل 7 أغانى، لكن يتبقى بعض اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهزا.

فيما علق المنتج الغنائى والمخرج نصر محروس على ما ذكره المطرب بهاء سلطان، وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365": إن ما كتبه بهاء سلطان مغاير للحقيقة وعكس الحكم القضائى تماما، فحكمت المحكمة المختصة أمس الثلاثاء بتاريخ 15 سبتمبر برفض الدعوى الفرعية، التى تقدم بها بهاء سلطان ويقول فيها إن مدة عقده مع فرى ميوزك قد انتهت". أمس 9/15".