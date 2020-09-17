شكرا لقرائتكم خبر عن إبرام نشأت محطة أحمد زاهر ونضال الشافعى من التليفزيون إلى السينما فى زنزانة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "للسينما نجوم وللدراما نجوم" تلك كانت سمة الحياة الفنية في السنوات الأخيرة، فمن يقدم نفسه بطلا في الدراما قد لا يقبله الجمهور بطلا في السينما أحيانا، فأخذ صناع السينما يعتمدون على أسماء بعينها تصلح سينمائيا من وجهة نظرهم – دون الاعتماد على نجوم الدراما، في فيلم "زنزانة 7" الذى يخرجه إبرام نشأت نحن أمام ظاهرة مختلفة فأبطاله نجوم في الدراما لكنهم تلك المرة يتصدرون أفيشا سينمائيا، وهذا شيء يحسب للمخرج إبرام نشأت، الذى قدم عملا سينمائيا متميزا، وهو ماظهر من خلال البرومو الذى تخطى 11 مليون مشاهدة فى أيام معدودة.

كما قدم نشأت عدد كبير من الفنانين المشاركين بالفيلم بشكل جديد، خاصة وأن تواجدهم السينمائى قليل الغاية، لاعتمادهم على الدراما التليفزيوينة على مدار سنوات طويلة، مثل نضال الشافعى وأحمد زاهر ومدحت تيخة وغيرهم الكثير.



ابرام نشأت

وطرح صناع "زنزانة 7" الفيلم بدور العرض السينمائى أمس الأربعاء، ، وكان من المقرر أن يقام عرض خاص للفيلم أمس الثلاثاء بإحدى سينمات أكتوبر قبل إعلان إلغائه دون أسباب.

Advertisements

وكان صناع فيلم "زنزانة 7" طرحوا البوستر الرسمى للعمل ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏