شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب ومحمد جمعة يغنيان "تلات سلامات" في أحدث ظهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد جمعة، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مقطع فيديو جديد ظهر فيه برفقة النجم محمد دياب وهما يغنيان "تلات سلامات" للفنان الراحل محمد قنديل، والأغنية من ألحان محمود الشريف، فيما علق جمعة على الفيديو.

وقال الفنان محمد جمعة، " أخيرا اتقابلنا أنا ودياب".

وشارك الفنان محمد دياب في أكثر من عمل درامي خلال السباق الرمضاني الماضي، حيث جسد شخصية "كتكت" في مسلسل البرنس وانتهى دوره بوفاته على يد "رضوان البرنس" حينما حاول قتله بالاتفاق مع "فتحي".

كما لعب دور "سالم" في مسلسل "الاختيار" واستشهد أثناء دفاعه عن "أحمد المنسي"، كما جسد شخصية "مدحت" في مسلسل فرصة تانية، حيث كان متزوجا من هبة مجدي التي لعبت دور "مريم" إلا أنه كان دائما يعنفها ويعتدى عليها بالضرب المبرح، وانتهت قصتهما بـ"الطلاق" بعد خروجه من السجن بتهمة تجارة المخدرات.



محمد دياب وجمعة

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كما شارك الفنان محمد جمعة في مسلسل "البرنس" خلال السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



الفنان محمد دياب